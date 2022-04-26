"Планують коридор до Придністров'я": експерт розповів про плани окупантів на Південному напрямку

Зараз найперше і найважливіше завдання для російських загарбників - це Донбас. Вони справді планують робити коридор до Придністров'я. Але це наступне завдання, яке, як вони вважають, вони зроблять, коли вони виконають свої поставлені завдання на Донбасі.

Плани російських окупантів коригувались впродовж війни. Перший план, який передбачав, що вони за три доби візьмуть Київ і за пару тижнів візьмуть значну частину української території, зокрема всю Донецьку і Луганську область, не спрацював.

Про це заявив народний депутат (Голос), член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Радіо НВ.

"Вони з'ясували для себе, що в них немає потуги, наснаги, спроможності одночасно вести наступальні дії на кількох напрямках, тому вони вирішили діяти послідовно. Зараз для них найперше і найважливіше завдання - це Донбас. Вони хочуть вийти на кордони адміністративні Донецької і Луганської області, вони планували зробити це до 9 травня для того, щоб на весь світ проголосити перемогу, але зараз вони дещо скоригували плани", - зазначив він.

За словами експерта, у них не вийде це зробити, у них не виходить це зробити до 9 травня. Вони хочуть протягом травня місяця, до кінця травня це завдання виконати. Після цього вони планують активізуватись на півдні.

"По-перше, вони планують вийти на кордони Херсонської області і проголосити так звану "ХНР". У них поки це не дуже виходить, тому що місцеве населення більш агресивне і менш лояльне, ніж вони сподівались, до цієї ідеї. Вони навіть губернатора собі знайшли, наскільки мені відомо, це - Журавко - колишній депутат двох чи трьох скликань від "Партії регіонів" - от його планують на голову Херсонщини. Потім вони збираються рухатись на південь в напрямку Запоріжжя, в напрямку Одеси, в напрямку Миколаєва", - сказав Рахманін.

Нардеп наголосив, що вони справді планують робити коридор до Придністров'я. Але це наступне завдання, яке, як вони вважають, вони зроблять, коли вони виконають свої поставлені завдання на Донбасі і в них звільниться певна частина сили, коли вони видихнуть і відновлять боєздатність всіх БТГр - вони збираються планувати подальший наступ на півдні.

"Зараз вони планують декілька наступів на Південному напрямку, зокрема, теоретично, в напрямку Запоріжжя і Кривого Рогу. Але це так звані тактичні наступи. Вони хочуть відволікти увагу ЗСУ для того, щоб унеможливити перекидання резервів на Слобожанський напрямок і в зону ООС, для того, щоб не дати можливості нанести ЗСУ контрудар і тому вони збираються ударити на Південному напрямку. Крім того, якщо це їм вдастся, трохи поліпшити своє становище, умовно кажучи, створити плацдарм для наступних наступів, які вони планують по завершенні "операції" на Донбасі", - резюмував Рахманін.

Раніше Рахманін заявив, що для росіян досягнення запланованих успіхів на Донбасі є вкрай важливим, тому вони не зупиняються ні перед чим та зосередили на цьому напрямку усе можливе. Ворог намагається максимально використовувати свою перевагу у повітрі та важкому озброєнні.

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