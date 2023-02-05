Планують наступ навесні: радник Залужного розповів, чи матиме Росія успіх та які переваги є в України

Ден Райс вважає, що в Росії не буде успіхів у випадку нового наступу на Україну.

Спеціальний радник головнокомандувачі ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс розповів, що новий наступ Росії на Україну ймовірно буде навесні, проте окупанти не матимуть успіхів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу"

"Я думаю, що обидва командувачі планують весняний наступ. Росія, на мій погляд, втратила можливість досягти будь-яких істотних успіхів у наступі. Росія втратила здатність підтримувати будь-який широкомасштабний наступ через доведену здатність України оборонятися, навіть проти сил, які значно їх переважають у кількості. Україна використовує для цього відносно невелику кількість високоточної керованої зброї за підтримки надзвичайно точної артилерії", - пояснив Ден Райс, який прибув до Києва для консультацій із військовим керівництвом.

Загроза нового наступу Росії: що відомо

Наприкінці 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія може готувати новий повномасштабний наступ на Україну, під загрозою вдруге може опинитись також і Київ. Його слова підтвердив і президент Зеленський.

У НАТО також занепокоєні планами Росії почати новий наступ на територію України. Деякі військові експерти зауважують, що наступ уже триває. Зокрема йдеться про активні бої у Донецькій та Луганській областях. Ще один наступ Росія може почати на Запорізькому напрямку.

Читайте також: