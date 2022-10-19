"Планують знищити після себе все": Гайдай про ситуацію на Луганщині

Російські окупанти намагаються організувати контрнаступ в напрямку Лимана, тому стягують туди всіляких "чмобіків" і "вагнерівців".

Про ситуацію на Луганщині розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, захисні бетонні споруди, які окупанти встановлюють на Луганщині, вони називають "лінією вагнера".

Руйнування на Луганщині

Росіяни на Луганщині повністю стерли з лиця землі декілька населених пунктів. За словами голови ОВА, йдеться про Попасну, Білогорівку, Тошківку, Новотошківське. Зараз окупанти реактивною артилерією руйнують Стельмахівку, з якої їх нещодавно вигнали ЗСУ.

"Зараз стирається повністю Стельмахівка. І на цьому росіяни не зупиняться. Таких руйнувань, як на Луганщині, немає ніде. В якому вигляді вони залишать населені пункти Луганщини, коли їх звідти виб'ють, залишається лише здогадуватися. Мінується все: дороги, будівлі, мости. Вони планують знищити після себе все", – зазначив Гайдай.

Скільки років піде на відновлення

Сергій Гайдай спрогнозував, скільки часу потрібно на відновлення Луганської області, якби війна завершилася просто зараз.

"Років десять доведеться займатися розмінуванням. Паралельно потрібно десь чотири роки на відновлення всієї критичної інфраструктури. І до семи років можна відновити Луганщину. Але що буде далі – час покаже", – припустив він.

Що в окупації?

У селах вздовж лінії фронту окупанти масово виганяють місцевих мешканців з їхніх будинків і самі туди заселяються. Окупанти намагаються "глушити" зв'язок.

В "тилу", на території Луганщини, окупованої до 24 лютого, росіяни виконують швидкі ремонти дитсадків, кажучи жителям, що, мовляв, так звана "ЛНР" вісім років нічого не робила, а Росія робить.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.

Так, 5 жовтня Гайдай повідомив про звільнення одразу шести населених пунктів Луганщини. 6 жовтня, ЗСУ звільнили Греківку на Луганщині.

Військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що в межах деокупації Луганської області подальший наступ на окупантів українські війська проводитимуть у Сватовому. Це місто відкриває контроль над оперативними просторами. За оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ мають всі шанси здобути перемогу у Сватовому.