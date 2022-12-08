Плануються провокації: окупанти стягнули "Гради" на ЗАЕС і поставили їх біля сховища ядерного палива

Російські окупанти завезли на територію незаконно захопленої ними Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню "Град". Зброю окупанти розмістили біля сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє "Енергоатом".

В "Енергоатомі" попереджають, що цими установками "Град" безпосередньо з майданчика ЗАЕС окупанти можуть обстріляти міста Нікополь і Марганець. А енергоблоки і сховище відпрацьованого ядерного палива використають, як "прикриття".

"Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Компанія "Енергоатом" закликає МАГАТЕ та всю світову спільноту створити безпекову зону всередині та навколо станції з її повною демілітаризацією та деокупацією.

"Увесь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї", - заявляє "Енергоатом".

Що відбувається на ЗАЕС

Окупаційні війська РФ у березні захопили Енергодар Запорізької області й обстріляли ЗАЕС. Росіяни стягнули туди свою техніку й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю.

25 серпня уперше в історії через цинічні атаки армії Путіна на ЗАЕС сталося її повне відключення від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути.

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Втім, до масштабної аварії на ЗАЕС може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. А наслідки у разі катастрофи на ЗАЕС, будуть значно серйознішими, аніж під час аварії ЧАЕС.

Нещодавно МАГАТЕ повідомила, що на території незаконно захопленої росіянами Запорізької АЕС у результаті було потужних вибухів пошкоджено обладнання.

Крім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов попереджає, що російська армія під час відступу може вдатися до терактів, зокрема підриву житлових масивів або Запорізької АЕС, щоб остаточного вивести з ладу станцію та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши Україну.

Днями речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресорка не збирається передавати контроль над станцією будь-якій третій стороні в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.

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