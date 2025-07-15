Плани Путіна щодо окупації територій України за 60 днів оцінив експерт: в якому стані армія

Президент Росії Володимир Путін та війна проти України / © ТСН.ua

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Військовий експерт, головний редактор видання Defence Express Іван Киричевський оцінив спроможності російської армії щодо окупації територій України до адміністративних кордонів протягом 60 днів, про що президент РФ Володимир Путін начебто заявив президенту США Дональду Трампу.

Про це Киричевський розповів у інтерв’ю виданню OBOZ.UA.

«Перш ніж погрожувати новим наступом, росіянам варто було б відповісти на запитання, чи закінчили вони старий. І з яким результатом», — зауважив військовий експерт.

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Він заспокоїв, що з огляду на нинішню ситуацію на фронті, не можна сказати про те, що окупанти «все захоплять».

«Відверто кажучи, з одного боку, в літній сезон на фронті є певна ситуація позиційного глухого кута — росіяни не отримують очікуваного стрімкого руху вперед. Тому говорити про те, що росіяни все захоплять, не доводиться. З іншого боку, у нас теж немає значних оборонних потужностей, які б дозволили вийти на щось на кшталт повторення Курської операції», — описав ситуацію головред Defence Express.

Водночас, зазначив він, навіть туди, куди не зможе дібратися нога російського військового, можуть дістатися ворожі авіабомби, які методично знищують прифронтову інфраструктуру та створюють Україні певні проблеми.

За словами Киричесвького, росіяни не можуть проводити якийсь новий наступ, тому що перед цим вони не брали оперативну паузу для відновлення сил.

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«З історії війн відомо, що зазвичай сторона, яка нападає, або сторона, яка обороняється, проводить певну операцію, отримує або не отримує бажаний результат і бере оперативну паузу для відновлення сил. Проте росіяни оперативної паузи як такої не брали. Тому говорити, що у них там якийсь новий наступ, не доводиться», — пояснив експерт.

Він повідомив, що на деяких напрямках фронту ситуація залишається незмінною протягом кількох місяців. Головред Defence Express нагадав, що ще перед осінню 2024 року було «занадто багато істерик» щодо того, що ворог може вийти адмінмежу Дніпропетровської області; що протягом осені захопить Покровськ і Торецьк — «і нам усім кришка». Однак на цю мить наміри росіян не наблизилися до реалізації.

«Тому загалом така ситуація виглядає, як крилата фраза з серіалу «Чорнобиль» від HBO: not great, not terrible. Говорити про те, що в них прекрасно йдуть справи, не доводиться, але сказати, що там жахливо, також не можна», — резюмував Киричевський.

Нагадаємо, нещодавно видання Bild написало, що Росія начебто готує новий масштабний наступ на другу половину літа. Однак в українському ЦПД це спростували, пояснивши, що окупанти намагаються наступати загалом ще від минулого року, але «нових наступів» як таких немає.

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Своєю чергою Axios із посиланням на джерела поінформувало, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 3 липня заявив йому, що протягом наступних 60 днів планує активізувати зусилля щодо захоплення українських територій до адмінкордонів, де Росія вже має значну присутність.