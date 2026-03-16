Плани РФ на Запоріжжі провалюються: ЗСУ зміцнили позиції та нищать полки окупантів

Сили оборони України змогли покращити тактичне положення на Запорізькому напрямку завдяки злагодженій роботі підрозділів. Російські війська не зупинилися, але українські захисники збільшили свої можливості і тепер можуть ефективніше знищувати ворожу логістику.

Про це розповів начальник управління комунікацій 128-ої окремої важкої механізованої бригади «Дике Поле» Олександр Курбатов, повідомляє «Еспресо».

Ситуація на Запорізькому напрямку

Українські військові продовжують стримувати російські сили на напрямку до Запоріжжя.

«Ми захищаємо місто Запоріжжя, яке ворог поставив собі за ціль захопити. Ще минулого літа він обіцяв підійти впритул і мав великі плани, але вони не спрацювали. Нам вдалося зупинити противника завдяки тому, що зараз суміжно з нами діють кілька підрозділів — дуже ефективно та злагоджено. У результаті спільної роботи ми змогли покращити своє становище і значно зміцнити позиції«, — розповів Курбатов.

Тактика ворога на Запорізькому напрямку

За його словами, російські війська зараз застосовують іншу тактику — без масштабних штурмів і масового використання техніки. Натомість вони намагаються діяти малими групами, просуваючись уздовж берегової лінії. Йдеться про територію колишнього водосховища, де місцевість заросла вербою та густими чагарниками, що створює складні умови, схожі на «джунглі». Саме цей природний ландшафт окупанти намагаються використовувати для прихованого просування. Певний час така тактика давала їм певні результати.

«Зараз ця ворожа тактика менш ефективна, тому що ми певною мірою навчилися цьому протидіяти. Однак, попри великі втрати, вони продовжували намагатися просуватися далі. Йдеться вже про знищення кількох полків противника. Водночас не можна сказати, що вони зупинилися. Питання в тому, що ми збільшили свої можливості й тепер можемо ефективніше знищувати їхню логістику. І це позитивно позначається на ситуації на лінії фронту», — пояснив начальник управління комунікацій бригади «Дике Поле».

Бойові дії в Запорізькій області — останні новини

Нагадаємо, напередодні речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що на Олександрівському напрямку (Запорізька область) ЗСУ заблокували просування окупантів та позбавили їх наступального потенціалу через великі втрати. На окремих ділянках українські військові перехопили ініціативу, проводять контратаки та змушують ворога оборонятися, вже відновивши контроль над понад 400 кв. км території.

15 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що відвідав підрозділи на Запорізькому напрямку, де ворог зосередив значні сили, вважаючи цей відрізок пріоритетним. Найвища інтенсивність наступальних дій зафіксована в районі Гуляйполя: за даними Генштабу, лише за добу там відбулося 18 ворожих атак поблизу семи населених пунктів.