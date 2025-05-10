Плани захоплення Одеси: полковник пояснив, навіщо Путіну місто

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Загроза наступу росіян на Одесу залишатиметься завжди. І цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше.

Про це в ефірі “Еспресо” заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

РФ не може відмовитися від планів на Одесу

Полковник прокоментував думку колишнього верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларка. Генерал армії США вважає, що Кремль не відмовився від реалізації свого стратегічного плану на півдні. Йдеться насамперед про Одесу.

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"Я цілковито погоджуюсь. Стратегія Росії абсолютно зрозуміла: вона прагне не стільки територіального просування, скільки контролю над Україною", — зазначив Грант.

Експерт вважає, що Росії не потрібно доходити до Львова, тому що її мета полягає в іншому.

"Їй потрібен важіль впливу, і ключовим елементом цього є Одеса. Якщо Росії вдасться захопити Одесу, вона зможе ефективно задушити Україну – фінансово, економічно і політично. Загроза наступу на Одесу залишатиметься завжди. І цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше", — підсумував полковник.

Раніше високопосадовці держави-агресорки Росії знову озвучують заяви, які свідчать про те, що амбіції Кремля виходять далеко за межі нинішніх окупованих територій України. Зокрема йдеться про причорноморські регіони, включно з Одесою.

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