Пластика впливає і на мозок: зірки зацькували Повалій за виступ на Дні перемоги в РФ з українською піснею

Співачка Таїсія Повалій виступила на концерті до Дня перемоги у Російській Федерації.

Артистка розважала російську публіку українською піснею "Пісня про рушник" у той час, поки на її батьківщині триває жорстока війна, розв’язана Путіним. До слова, про повномасштабне вторгнення виконавиця досі не висловилася.

Відповідне відео з концерту, сцена якого була прикрашена георгіївськими стрічками, розлетілося Мережею.

Українські знаменитості не стали мовчати та гнівно відреагували на це у своїх фотоблогах.

Зокрема, Маша Єфросиніна написала: "Я розгублена: не можу зрозуміти, яка й*бана ганьба ганебніша. Виступ Таїсії Повалій з українською піснею сьогодні на телеканалі росія чи упороті святкування Дня перемоги росіян?".

А Оля Цибульська записала відеозвернення, де поміркувала, як Повалій "не застрягло поперек горла" та де такі зірки "у вовка очі позичають".

Зі свого боку, MELOVIN назвав вчинок Повалій верхівкою цинізму: "Пластика таки впливає і на мозок. Від Таї мракобіс".

Нагадаємо, раніше українська виконавиця Ірина Федишин відреагувала на виступ Таїсії Повалій у Кремлі. Знаменитість зазначила, що такі люди, як Повалій, не можуть бути громадянами України.

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