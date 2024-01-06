"Плата за бронь та мобілізація шляхом лотереї: українці "гаряче" обговорюють законопроєкт

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію та військовий облік.

Великі втрати та майже два роки важкої окопної війни спровокували гострі дебати щодо мобілізації на військову службу в Україні, тема як ніколи актуальна, оскільки Збройні сили намагаються поповнити свої лави.

Про це пише Yahoo.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський попередив, що військові хочуть мобілізувати до пів мільйона людей для боротьби з приблизно 600 тисячами російських солдатів, дислокованих в Україні.

Але він сказав, що йому потрібно почути "більше аргументів", перш ніж приймати рішення, враховуючи, наскільки чутливим є це питання в країні, виснаженій бойовими діями.

Україна, у лавах якої близько 850 тисяч військових, не повідомляє про втрати та кількість солдатів, які перебувають на фронті.

Проте військові сектори на українських кладовищах продовжують розростатися.

За останніми американськими оцінками, опублікованими New York Times у серпні, кількість загиблих становить приблизно 70 000 осіб, а кількість поранених – до 120 000.

Зниження віку призову

"Патріотичного імпульсу перших місяців, коли українці масово йшли на фронт добровільно, вже немає", - йдеться у матеріалі.

Все частіше в українських ЗМІ з’являються історії про те, як чоловіки відчайдушно намагаються втекти від призову.

У грудні 2023 року уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про зниження віку військової служби від 27 до 25 років і спрощення процесу призову.

Але хоча законопроєкт скоротив обов’язкову військову службу з необмеженого періоду до 36 місяців, він також запровадив нові покарання для тих, хто ухиляється від призову, як-от обмеження на отримання водійських прав.

Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець попередив, що постійно зростаючі покарання становлять проблему.

"Ми не можемо дійти до того, що, воюючи з Росією, ми перетворимося на щось схоже на Росію, де закони вже не діють, а конституція – лише папірець", - сказав він.

"Особисто я проти таких суворих покарань, як конфіскація майна", – сказала AFP 42-річна жителька Олена.

Після серйозної негативної реакції кілька законодавців і Офіс президента запевнили, що текст законопроєкту буде обговорено та внесено зміни.

Парламентський комітет з питань оборони за участю головнокомандувача України Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умерова розпочав у четвер у закритому режимі розгляд проєкту закону.

Запропоновані зміни до проєкту викликали обурення в соціальних мережах, з багатьма ідеями щодо того, як найкраще керувати мобілізацією.

Депутатка від правлячої партії Мар'яна Безугла запропонувала звільнити людей від мобілізації в обмін на значне пожертвування до бюджету.

"А в кого грошей немає, нехай каркає в окопах, а їхні діти залишаються сиротами…", – прокоментували користувачі на сторінці депутата у Facebook.

"Війна для бідних", - пишуть українці.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував розігрувати призов у лотереї, що нагадує війну у В’єтнамі, коли уряд Сполучених Штатів випадково вибирав дні народження людей.

"Держава випадково обирає день і місяць. Люди, які народилися в ці дні, мобілізуються", – прокоментував Милованов.

Лунали також заклики провести ротацію військ і демобілізувати тих, хто тривалий час був на фронті.

"Мій чоловік був на війні від 28 лютого. Мій зять воює. Чому одним воювати, а іншим ні?", - зазначила 50-річна вчителька Людмила.

Інші хочуть вжити заходів, щоб заохотити українців за кордоном повертатися додому та воювати.

"У цій бійні не може бути справедливості. Якщо сантехніки і клерки не підуть в армію, то за цими ж сантехніками і клерками прийде ворожа армія", – сказав письменник Артем Чех, який пішов до армії добровольцем.

Нагадаємо, на Закарпатті працівники ТЦК викрали водія – дружина з дитиною вночі залишились на трасі (відео).

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