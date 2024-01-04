"Плата за бронь від мобілізації": у Мережі спалахнув скандал навколо нового опитування Безуглої

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла влаштувала чергову опитування. Вона поцікавилася, чи підтримують українці ідею заплатити за бронь від мобілізації.

Про це депутатка написала на сторінці у фейсбук.

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"Чи підтримуєте Ви можливість плати за бронь від мобілізації: "плачу за воюючого"?. Наприклад, 200 тис. грн / місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу, компаній щодо своїх співробітників тощо", - запитала вона.

Це опитування у Мережі викликало шквал негативних коментарів. Під дописом нардепки українці залишають такі обурливі повідомлення:

"Ви там всі при своєму розумі.

Чому ні? Одні можуть воювати, інші можуть працювати та фінансово підтримувати тих, хто на фронті. Це краще, ніж давати хабарі у ВЛК, ТЦК та на кордоні.

Індульгенція для мажорів?

Ви серйозно чи подуріли таке питати?

Це суспільна прірва. А що, як тими, хто зможе платити 6000 ЄСВ будуть усі військозобов'язані? Ви розумієте, що статус захисника ви принижуєте ще більше, бо виглядатиме так, що мобілізують лише злиднів".

Нагадаємо, раніше Forbes з посиланням на співрозмовників в ОП, писав, що розглядається бронювання ще однієї категорії співробітників під час воєнного стану - новим критерієм для може стати сплата податків і висока зарплата.

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