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Плата за бронь від мобілізації: у Зеленського відмовились запроваджувати ініціативу – нардеп

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Плата за бронь від мобілізації: у Зеленського відмовились запроваджувати ініціативу – нардеп

Мобілізація в Україні

Депутат розповів про скасування пропозиції бронювання військовозобов'язаних за плату.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що в Офісі президента України відмовились запроваджувати плату за бронь від мобілізації.    

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"По ідеї від Шурми (заступник керівника ОП - ред.) бронюванню за податки 6 тисяч +, про які писав Forbes та інші ЗМІ….вже в ОП відмовились. Сподіваюсь не треба пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже….мʼяко кажучи дивною", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в Україні пропонували бронювати працевлаштованих чоловіків від мобілізації. Критерієм має стати сплата ними значного податку на доходи, тобто фактично –розмір офіційної зарплати. ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну пропозицію.

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