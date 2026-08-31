Плавучий острів розміром із футбольне поле з’явився на озері — і загадково зник

Плавучий острів / © скрін з відео

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На водосховищі Віллістон на півночі канадської провінції Британська Колумбія помітили незвичайний плавучий «острів», вкритий деревами та рослинністю. Він раптово з’явився посеред водойми, а вже за кілька тижнів повністю зник.

Про це йдеться в матеріалі UNILAD.

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Розміри плавучої ділянки становили приблизно 76 ярдів у ширину та 153 ярди в довжину — близько 70 на 140 метрів.

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Одним із перших її помітив місцевий яхтсмен Рокі Ейвері, який зняв побачене на відео та опублікував кадри у соцмережах.

«Це було неймовірне видовище. За 40 років життя в цій місцевості я ніколи нічого подібного не бачив», — розповів він CBC News.

Незвичайним об’єктом зацікавилася й компанія BC Hydro. Її представник Боб Гаммер визнав, що спочатку поставився до відео скептично через поширення контенту, створеного за допомогою ШІ.

Однак супутникові знімки від 21 липня підтвердили існування плавучого острова. Вже на знімках від 5 серпня його на цьому місці не було.

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«Ми отримали оновлені знімки, і тепер об’єкта більше не видно. Він зник», — заявив Гаммер.

На водосховищі Віллістон на півночі канадської провінції Британська Колумбія. / © Unilad

Водночас це не обов’язково означає, що острів затонув. За словами представника BC Hydro, його могло просто віднести до більш захищеної ділянки біля берега.

Звідки міг взятися плавучий острів

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що біля берега протягом багатьох років накопичувалися дерева та інші рослинні рештки. За цей час на них могла сформуватися густа рослинність із розвиненою кореневою системою.

Після сильних снігопадів і злив водосховище Віллістон наповнилося майже до максимального рівня. Висока вода могла відірвати цю масу від берега, після чого вітер виніс її у відкриту частину водойми.

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Зникнення острова швидко породило в соцмережах різні теорії — від припущень, що це був просто величезний плавучий «килим» із дерев, до жартів про паранормальні явища та прибульців.

Втім, саме явище плавучих островів відоме давно. Подібні утворення раніше спостерігали, зокрема, на озері Вікторія в Африці та озері Чиппева у США.

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