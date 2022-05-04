Площі Жукова не існує, а стела із такою назвою є: у Дніпрі знищили десятки символів радянщини

Залишки радянського минулого прибирають у Дніпрі.

За добу демонтували більше десятка символів, зазначають кореспонденти ТСН.

Першою під декомунізацію потрапила цегляна стіна з наказом Сталіна для маршала Маліновському. Потім зі стін будинків познімали ліпнину у вигляді серпів, молотів та червоної зірки. Прибрали також стелу із написом площа Жукова. «Цікавий факт з історії Дніпра, площі Жукова в Дніпрі ніколи не було, а стела була», - каже представник міської ради Дніпра Антон Андрієнко.

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Демонтовану символіку передадуть для зберігання на спеціальний склад. Згодом, мають намір створити музей-парк тоталітарного режиму.

Загалом від 2014 року у Дніпрі прибрали вже близько ста радянських символів. «Навіть зараз є люди, які кажуть, давайте ми не будемо демонтувати, давайте ми просто це завісимо пластиком. На питання навіщо, кажуть може змінитись знову влада і все ще може повернутись. Ні, ми маємо прибирати такі символи, щоб вже не було повернення», - зазначає начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надія Лиштва.

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