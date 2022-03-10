Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Площу перед консульством РФ у Торонто назвуть "Майдан вільної України"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Площу перед консульством РФ у Торонто назвуть "Майдан вільної України"

pixabay.com

Канадці всіляко підтримують Україну у боротьбі проти російського загарбинка.

Площа у Торонто отримає назву "Майдан вільної України".

Символічним є те, що прямо навпроти неї знаходиться будівля російського консульства.

Про це повідомив у Twitter Джош Метлоу.

"Торонто солідарний з Україною. Вулиця St. Clair Ave (між Yonge і Avoca – навпроти російського консульства) називатиметься "Майдан вільної України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Канаді люди масово скуповують українську символіку, в Оттаві закінчилися прапори.

Читайте також:

Наступна публікація