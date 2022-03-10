Площу перед консульством РФ у Торонто назвуть "Майдан вільної України"

Канадці всіляко підтримують Україну у боротьбі проти російського загарбинка.
Площа у Торонто отримає назву "Майдан вільної України".
Символічним є те, що прямо навпроти неї знаходиться будівля російського консульства.
Про це повідомив у Twitter Джош Метлоу.
Toronto stands in solidarity with Ukraine. Moving forward, St. Clair Ave (between Yonge and Avoca- in front of the Russian Consulate) will now be known as “Free Ukraine Square”. I’m working with @UCCToronto and Mayor @JohnTory on this honorary renaming. pic.twitter.com/KhYBDhL2bj— Josh Matlow (@JoshMatlow) March 9, 2022
"Торонто солідарний з Україною. Вулиця St. Clair Ave (між Yonge і Avoca – навпроти російського консульства) називатиметься "Майдан вільної України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Канаді люди масово скуповують українську символіку, в Оттаві закінчилися прапори.
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