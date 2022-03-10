Площу перед консульством РФ у Торонто назвуть "Майдан вільної України"

Площу перед консульством РФ у Торонто назвуть "Майдан вільної України"

Канадці всіляко підтримують Україну у боротьбі проти російського загарбинка.

Площа у Торонто отримає назву "Майдан вільної України".

Символічним є те, що прямо навпроти неї знаходиться будівля російського консульства.

Про це повідомив у Twitter Джош Метлоу.

Toronto stands in solidarity with Ukraine. Moving forward, St. Clair Ave (between Yonge and Avoca- in front of the Russian Consulate) will now be known as “Free Ukraine Square”. I’m working with ⁦@UCCToronto⁩ and Mayor ⁦@JohnTory⁩ on this honorary renaming. pic.twitter.com/KhYBDhL2bj — Josh Matlow (@JoshMatlow) March 9, 2022

"Торонто солідарний з Україною. Вулиця St. Clair Ave (між Yonge і Avoca – навпроти російського консульства) називатиметься "Майдан вільної України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Канаді люди масово скуповують українську символіку, в Оттаві закінчилися прапори.

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