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"Пляжний сезон" на Донеччині: гвинтокрили РФ літають на головами відпочивальників – відео

"Пляжний сезон" на Донеччині: гвинтокрили РФ літають на головами відпочивальників – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
441
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"Пляжний сезон" на Донеччині: гвинтокрили РФ літають на головами відпочивальників – відео

На Донеччині гвинтокрили РФ літають на головами відпочивальників / Фото: скриншот

На Донеччині окупанти прикриваються мирним населенням і літають на низькій висоті просто над пляжем.

У Донецькій області у селі Урзуф люди відпочивають біля моря у супроводі військової техніки росіян. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео, на якому гвинтокрили окупантів літаю майже над головами людей. 

Про це він пише у Telegram. 

"Пляжний сезон в с. Урзуф на Донеччині без змін. Бойові гвинтокрили окупантів трійками. Зранку в бік Бердянська. По обіді – в бік Маріуполя. Дивно, що відпочиваючі бовдури з московії та “домбасса” не розуміють, що такий низький прохід – тупо прикриття від ППО. Та якщо що – то уламки посипляться їм на голову", - йдеться у повідомленні.

Гвинтокрили окупантів літають просто над головами відпочивальників 

Гвинтокрили окупантів літають просто над головами відпочивальників 

Нагадаємо, в Одесі відчайдухи з дітьми відкривають пляжний сезон попри міни та російську попсу (відео).

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Дата публікації
Перегляди
441
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