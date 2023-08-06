"Пляжний сезон" на Донеччині: гвинтокрили РФ літають на головами відпочивальників – відео

На Донеччині окупанти прикриваються мирним населенням і літають на низькій висоті просто над пляжем.

У Донецькій області у селі Урзуф люди відпочивають біля моря у супроводі військової техніки росіян. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео, на якому гвинтокрили окупантів літаю майже над головами людей.

Про це він пише у Telegram.

"Пляжний сезон в с. Урзуф на Донеччині без змін. Бойові гвинтокрили окупантів трійками. Зранку в бік Бердянська. По обіді – в бік Маріуполя. Дивно, що відпочиваючі бовдури з московії та “домбасса” не розуміють, що такий низький прохід – тупо прикриття від ППО. Та якщо що – то уламки посипляться їм на голову", - йдеться у повідомленні.

Гвинтокрили окупантів літають просто над головами відпочивальників

Нагадаємо, в Одесі відчайдухи з дітьми відкривають пляжний сезон попри міни та російську попсу (відео).

Читайте також: