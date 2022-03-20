Плюс один на концерті Кобзона: ЗСУ ліквідували командира розвідроти "ДНР" із позивним "Людоєд"

Плюс один на концерті Кобзона: ЗСУ ліквідували командира розвідроти "ДНР" із позивним "Людоєд"

Росія зазначає суттєвих втрат і серед вищого командного складу.

ЗСУ ліквідували командира розвідувальної роти так званої ДНР капітана Сергія Машкіна з позивним "Людоєд".

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях поширюється інформація, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" капітан Сергій Машкін з позивним "Людоєд" власноруч "точечным огнем" знищив цілу батарею САУ.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що від початку бойових дій ЗСУ ліквідували вже шість генералів, десятки полковників та інших офіцерів.

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