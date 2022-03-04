Плюс ще один трофей: черговий російський танк поїде до українського війська (фото)

Покинутий танк відтепер служитиме на користь ЗСУ.

Ще один російський танк "перейшов" до ЗСУ. На півночі Полтавщини окупант залишив ще один танк.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.

"+ ще один російський танк до українського війська, північ Полтавщини", - йдеться у повідомлені.