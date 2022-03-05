По 1500 у кожній клініці: в анексованому Криму лікарні "забиті" пораненими російськими військовими

По 1500 у кожній клініці: в анексованому Криму лікарні "забиті" пораненими російськими військовими

Цивільне населення на анексованому півострові змушене звертатись або до приватних медзакладів, або їхати до Сімферополя.

На території тимчасово окупованому Росією Криму низка лікарень, за інформацією української влади, переповнені пораненими військовими РФ, цивільних там не приймають.

Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим.

"У містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими. В кожному десь 1000-1500 поранених. У ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у представництві повідомили про діяльність окупаційних військ РФ на півострові. Зазначається, що 4 березня 2022 року, орієнтовно з 14 до 15 за київським часом, за напрямком Феодосія-Джанкой пройшло 18 вантажівок з позначкою Z. У зворотному напрямку 4 вантажівки та 2 “панциря” (можливо, пошкоджених).

Орієнтовно о 15:30-16:00 через Керч залізничним сполученням пройшов у бік Джанкою ешелон із 23 вагонів з військовими. Очевидці стверджують, що такі ешелони проходять тут вже 3 день поспіль.

"У напрямку Сімферополь-Джанкой/Армянськ за день пройшло 3 вантажівки й 1 "тигр". Останній мав нове маркування білою фарбою. Підводні човни окупантів продовжують розсікати по Чорному морю (помічено в районі Гурзуфа), так само як і винищувачі та бомбардувальники були помічені в небі тимчасово окупованого півострова", - зазначається у повідомленні.

Представництво Президента України в АР Крим просить свідомих українських громадян на окупованому півострові, повідомляти оперативну інформацію про ситуацію в Криму за адресою: press.mpuinarcrimea@gmail.com

Прочитати інструкцію щодо того, що робити в разі незаконної мобілізації можна за посиланням українською, кримськотатарською, російською.