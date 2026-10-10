По 40 «Шахедів» на одну опору: як Росія намагається відрізати лівобережну Україну від електрики

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Російські війська намагаються пошкодити ключові елементи енергетичної інфраструктури, атакуючи лінії електропередач ударними безпілотниками.

Про це Нагорняк розповів у програмі «Суперпозиція».

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Нардеп нагадав, що в Україні є певна кількість ліній електропередач, які забезпечують передавання електроенергії з правого берега на лівий. Російські атаки спрямовані на те, щоб порушити це сполучення по всій країні, а не лише в Києві.

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«30–40 „Шахедів“ б’ють в одну електроопору, щоб повністю її звалити. А це величезні електроопори, важкі, на їх монтаж потрібен 120-тонний кран, який має принаймні там тривалий час постояти і звести нову електроопору», — додав Сергій Нагорняк.

За словами народного депутата, після знищення опори росіяни можуть атакувати техніку, необхідну для її відновлення. Зокрема, йдеться про важкий кран, за допомогою якого встановлюватимуть нову конструкцію.

Нагорняк також пояснив, чому російські війська зосереджують увагу на лініях електропередач і незахищеному обладнанні підстанцій, а не на трансформаторах, для захисту яких уже спорудили спеціальні укриття.

«Вони розуміють, що бити по залізобетонних саркофагах, які збудовані й захищають трансформатори великої потужності, немає жодного сенсу. Вони розуміють, що цей трансформатор захищений. Тому б’ють по лініях електропередач, по частині обладнання на підстанціях „Укренерго“, яке не захищено», — зазначив Нагорняк.

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Депутат наголосив, що фізично захистити всі елементи енергетичної інфраструктури неможливо. Йдеться про значну кількість обладнання, зокрема вимикачі, трансформатори струму та інші важливі компоненти енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб відремонтувати пошкоджене обладнання та повернути його в роботу.

Ми раніше інформували, що через ворожі обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити екстрені та аварійні відключення світла.

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