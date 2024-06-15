По аеродрому в Морозовську вдарили понад 70 дронами: Буданов повідомив деталі атаки

Аеродром у Морозовську буде атакований знову, а наразі ГУР чекає на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

Про це в коментарі проєкту "The War Zone" заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а, може, і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

"Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки", — сказав Буданов.

Очільник ГУР також відповів "так" на запитання, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на аеродром у Морозовську.

Водночас супутникові знімки, отримані The War Zone, підтверджують, що авіабаза в глибині Росії була атакована.

На знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня очевидці повідомили у соціальних мережах про вибухи на аеродромі біля міста Морозовська, що у Ростовській області РФ. На цій авіабазі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 Міністерства оборони Росії), тут розміщені Су-34, Су-24 та Су-24, які атакують Україну.

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