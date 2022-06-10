По Бахмуту випустили 4 крилатих ракети: росіяни обстріляли сім населених пунктів Донецької області (фото)

По Бахмуту випустили 4 крилатих ракети: росіяни обстріляли сім населених пунктів Донецької області (фото)

Російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області.

Внаслідок цих ворожих дій є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Як повідомляє Національна поліція України, правоохоронці за добу зафіксували в області 10 обстрілів.

"Росіяни обстріляли 7 населених пунктів: Бахмут, Костянтинівка, Нью-Йорк, Калинове, Первомайське, Хромове, Микільське. Вбили та поранили мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти били з авіації, ракетних установок, РСЗВ "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї. Тільки по Бахмуту росіяни випустили 4 крилатих ракети.

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Руйнувань зазнали 22 цивільних об'єкти: 10 приватних і багатоквартирних будинків, школа, ферма, підприємство, сільгосптехніка, залізнична та критична інфраструктура.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 107-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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