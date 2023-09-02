По базі окупантів на Луганщині прилетіла ракета: росіяни показали наслідки та побідкались через втрати 

Російські окупанти показали наслідки "прильоту" ракети по своїй базі в тимчасово окупованому місті Сватове Луганської області. На кадрах видно знищені паливозаправники.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

На кадрах російський окупанти показує наслідки "прильотів" по військовій базі в тимчасово окупованому місті Сватове на Луганщині. На відео видно знищені паливозаправники.

Окупант бідкається, що по їхній військовій базі прилетіла ракета, яка знищила транспорт і ліквідувала кількох російських терористів. Він заявляє, що щонайменше один загарбник заживо згорів.

Коли саме було знято це відео наразі невідомо.

Нагадаємо, розвідники та спецпризначенці показали, як епічно знищили ворожі "Купол" та "Бук" на Луганщині.

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