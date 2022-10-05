По Білій Церкві ворог завдав повторного удару дронами: повітряна тривога в Київській області триває

Очевидці у соцмережах повідомляють, що під час атаки дронів цієї ночі у Білій Церкві було чутно щонайменше 6 вибухів.

У ніч проти 5 жовтня російські окупанти завдали повторного удару дронами-камікадзе по місту Біла Церква Київської області.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Ворог знову атакував інфраструктурні об'єкти.

"Усі екстрені служби працюють. Прошу жителів Київщини залишатися в укриттях! Небезпека не минула. Повітряна тривога по всій області триває", - написав у своєму Telegram-каналі голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

У соцмережах повідомляють, що під час атаки дронів цієї ночі у Білій Церкві було чутно щонайменше 6 вибухів.

Нагадаємо, у Київській області під час оголошеної проти ночі 5 жовтня повітряної тривоги місцеві мешканці в соцмережах повідомили про характерні звуки польоту іранських дронів-камікадзе, які застосовують для атак російські окупанти. Згодом у Білій Церкві пролунали вибухи.

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