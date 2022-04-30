По цимбалах: школярі в Кропивницькому вирішили на зло ворогам затанцювати випускний вальс під час війни

По цимбалах: школярі в Кропивницькому вирішили на зло ворогам затанцювати випускний вальс під час війни

Скасовувати випускний і таким чином робити подарунок росіянам, у Кропивницькому не збираються.

11-класники, серед яких чимало переселенців із гарячих точок, вивчають танцювальні па і вірять: завдяки нашим військовим дзвоник у школах таки пролунає, йдеться в ТСН.

Перші танцювальні кроки не надто рівним асфальтом шкільного подвір’я одночасно робить сотня випускників. Вправно виходить не у всіх, бо місця замало. Чи не на кожній репетиції танцюристів більшає. У Кропивницький щодня приїжджають сотні родин, які тікають від обстрілів. Одна з них- харків’янка Настя.

«Ми дуже довго були в метро, тижні три, потім приїхали вже сюди. Коли чуєш вибухи було спокійніше в Харкові, а коли тиша від незвичності було, навіть тремтіло все. Але зараз видихнули», - каже дівчинка.

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А Кирило з Вугледара у новій школі адаптувався вмить. «Дуже подобається. Так незвичайно жити у великому місті, і школа теж набагато краще, ніж була в мене», - каже хлопець .

Третина випускників – саме переселенці. Усі шкільні предмети нині онлайн, але на репетиції вальсу їх таки кличуть. «В школі робимо багато активностей для того, що діти могли комунікувати, могли бачитись. Відчували себе в школі, відчували учнями школи», - зазначає директорка.

«В попередні роки на такі репетиції доводилось трошки їх змушувати, щоб вони не пропускали, то сьогодні цей рік ми не маємо цих проблем. Вони всі приходять, абсолютно нікого не потрібно до цього мотивувати», - каже одна із класних керівників.

Перемога життя над смертю: у Кропивницькому 11-класники вчать випускний вальс та чекають на останній дзвоник

Танець поставила шкільна хореографиня, а вальсуватимуть діти під українські цимбали. «Цимбали – це культура України. Для мене цей вальс і для випускників – це відродження України», - каже хореографиня Марина.

На підготовку випускники мають місяць і переконані – вальс станцюють вправно. А те, що останній дзвоник відбудеться, сумнівів не мають - вірять у ЗСУ.

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