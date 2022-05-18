По Дніпру вдарили двома ракетами: є руйнування та поранені (фото)

По Дніпру вранці 18 травня російські окупанти вдарили двома ракетами. Одну збила протиповітряна оборона. Інша - влучила в об’єкт транспортної інфраструктури, його зруйновано.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, уламки збитої ракети впали на приватне подвір'я. У результаті було поранено жінку. Також пошкоджено два будинки.
Нагадаємо, у Дніпрі близько 6 ранку успішно спрацювала ППО. Вибухи було чутно майже в усіх районах міста.
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