"По два десятки штурмів на добу": командир батальйону розповів про ворожі штурми поблизу Куп’янська

Активність російських військ на Куп’янській ділянці фронту в районі Сватового зросла. Йдеться про приблизно два десятки штурмів на добу.

Про це сказав командир 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ з позивним "Суми", передає "Радіо Свобода".

"Тактика залишається незмінною. Відбувається висування 2-3 особами, дрібними групами, але таких висувань за добу може бути до 15-20. Ціль: прийти, сховатися на першій ділянці, позначеній для збору, щоб накопичити і задіяти всі ці підрозділи для штурмових дій", – розповів командир.

Він також пояснив, яким чином росіяни штурмують позиції ЗСУ.

Боєць підтвердив, що ворог діє за тактикою маленьких груп: по кілька людей, які намагаються розсіятися, щоб їх було важче уражати FPV-дронами. Він назвав тактику росіян "дуже своєрідною і різноманітною".

"Передусім прийти і накопичитися на точках. Якщо працює дуже впливовий вогневий засіб по напрямках або "літуни" – оператори FPV-дронів, – то тактика місцями доходить до маразму. Коли ми беремо полонених, вони говорять, що їх направили спеціально для виявлення вогневих засобів, тобто чи мінометів, чи крупнокаліберних кулеметів", – розповів боєць.

Тож не завжди для накопичення ворог використовує штурмові групи, інколи це робиться для виявлення вогневих засобів.

"Просто постріляти, просто пройтися, щоб зрозуміти, звідки ведеться вогневий вплив, особливо засоби колективного вогневого ураження. Переживання якогось за кількість втрат, які вони несуть, у них, відповідно, немає", – додав боєць.

Нагадаємо, 11 серпня військові експерти заявили, що російські війська просунулися поблизу Кремінної і продовжили наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

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