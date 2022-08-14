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По Харківщині окупанти пускали ракети з території РФ: Синєгубов розповів деталі і показав наслідки обстрілів

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По Харківщині окупанти пускали ракети з території РФ: Синєгубов розповів деталі і показав наслідки обстрілів

Фото: Олег Синєгубов

Російські війська продовжують гатити по Харківщині.

Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди. 

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Водночас, за його слова, цієї ночі ударів по Харкову не зафіксували. Натомість, увечері 13 серпня, після 18 години, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає. 

"По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали троє жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий", - уточнив Синєгубов.

Пошкоджено у результаті атаки РФ навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури. 

"Поки ворог залякує мирне населення - ЗСУ дають відсіч росіянам на лініях фронту. Окупант намагався вести розвідку боєм біля Питомника, але зазнав чергового фіаско. Віримо в Збройні Сили України та нашу спільну перемогу", - підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 30 російських снарядів прилетіло по Марганцю і 20 "прильотів" по Нікополю на Дніпропетровщині.

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