По Херсону вдарили керованими авіабомбами: що відомо про наслідки

Поранення отримала 49-річна жінка-охоронець одного з підприємств міста.

У неділю, 24 вересня, російські війська двічі вдарили по місту Херсону керованими авіабомбами. Один зі снарядів влучив на територію промислового підприємства.

Про це повідомили в Херсонські ОВА.

У повідомленні йдеться, що внаслідок ворожої атаки поранення отримала 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на території підприємства.

"У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці", - уточнили у Херсонській ОВА.

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Місцеві Telegram-канали повідомляють, що станом на 18:20 було відомо загалом про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень.

"Херсонці отримали поранення різного ступеня важкості. Всім постраждалим надана медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Херсон з артилерії вранці 19 вересня, влучивши по тролейбусу і вбивши сержанта поліції. Поранень зазнали двоє цивільних.

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