По яких цілях битимуть ЗСУ 9 травня: аналітик назвав пріоритети

9 травня ЗСУ, ймовірно, битимуть по російських цілях, які залишились без захисту через парад у Москві / © ТСН.ua

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У Кремлі намагаються залякати Україну можливими ударами балістикою, а саме «Орешніком», щоб ЗСУ не атакували Красну площу в Москві під час проведення параду 9 травня.

Таку думку висловив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі «Київ24».

Скоріш за все, в Кремлі не вірять, що Україна погодиться на чергове триденне «перемир’я», запропоноване Путіним. Тому російські медіа поширили інформацію, що кремлівський диктатор доручив військовому командуванню РФ визначити цілі для удару балістичними ракетами середньої дальності по Україні.

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«Куди завгодно, але тільки не по Москві. Я думаю, це основний лейтмотив і цим нас лякають, щоб Україна перестала бити по ось цих локаціях. Але будемо відвертими, Україна точно не буде атакувати Красну площу, точно не буде атакувати тих воєнних злочинців, які там перебувають, адже вони там будуть разом з цивільними та з лідерами іноземних держав», — наголосив Ступак.

Він додав, що попри будь-які симпатії чи антипатії до тих іноземних політиків, які приїдуть до Москви на путінський парад, жодному з них Україна не бажає смерті або поранення, адже жодного з них не вважає своїм ворогом і не веде війну з жодною з країн, крім Росії.

«Я переконаний, Україна атакувати [Красну площу — ред.] не буде», — запевнив аналітик.

За словами Івана Ступака, 9 травня українські військові сфокусуються на стратегічних російських об’єктах, які Росія залишила без захисту, стягнувши на парад до Москви багато військової техніки, зокрема ППО.

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Нагадаємо, на думку аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, погрози Москви вдарити «Орешніком» по Києву мають насамперед політичний підтекст. Кремль боїться зриву параду в Москві та скасування візиту Сі Цзіньпіна.