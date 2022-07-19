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По Кримському мосту можуть завдати груповий удар американською зброєю - Жданов

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По Кримському мосту можуть завдати груповий удар американською зброєю - Жданов

Фото: Associated Press

Експерт наголосив, що сьогодні Кримський міст відіграє роль артерії, яка забезпечує все південне угруповання.

По Кримському мосту можуть завдати груповий удар американською зброєю.

Про це сказав військових експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"За рахунок дальності 300 км ATACMS дістає до Кримського мосту. Можливо, там доведеться завдати групового удару. Одна ракета навряд чи потягне. Проте це треба зробити. Справа в тому, що сьогодні цей міст відіграє роль артерії, яка забезпечує все південне угруповання... Там же з Чонгара виходить залізниця і ти, як лицар на роздоріжжі: прямо ти їдеш, у тебе запорізький напрямок; праворуч – Мелітополь, Бердянськ; ліворуч – у тебе Херсон. От і все. Тому міст конче необхідно знищити", - наголосив експерт.

Жданов зазначив, що залізниці немає з боку Ростовської області. Її треба відновлювати. І в районі Маріуполя там же все рознесено вщент. Там же найжорстокіші бої були. Навіть залізничний вузол теж рознесений. І мости довкола Маріуполя підірвані.

"До речі, Ахметов за кілька років до війни проводив реконструкцію залізничних мостів, бо вони там були старі та не витримували навантаження складів із металом та рудою. А зараз це все висаджено в повітря, тому тільки через Крим можна заїхати", - резюмував він.

Нагадаємо, Жданов розповів про два шляхи, якими можна звільнити тимчасово окупований Херсон.

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