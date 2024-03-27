По Кринках оперує дуже численна група: Коваленко нагадав, якими силами ЗСУ втримали найскладніший плацдарм

Про те, як це давалося і якою ціною, будуть написані книги, зазначив експерт.
Село Кринки в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області, яке диктатор РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито "повернули під контроль" у лютому 2024-го, як було за ЗСУ, так і залишається.
Про це у своєму дописі нагадав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
За інформацією Коваленка, на даний час "по Кринках оперує дуже численна група формувань" росіян, а саме:
- підрозділи 104-ї десантно-штурмової дивізії – 2 десантно-штурмова дивізія (РФ)
- підрозділи 70-й мотострілецького полку (МСП) – 2 МСП та 2 танкові батальйони (знатно поріділі) 17-го ТП та 2 дивізіони 81-го САП;
- підрозділи 810-й ОБр МП;
- 144-а окрема мотострілецька бригада (РФ)
"Незважаючи на чисельну перевагу, РІВ не можуть видавити нечисленні підрозділи з Кринок вже понад півроку", – додав Коваленко.
Він також нагадав, що Силам оборони найважчим чином, титанічними зусиллями вдалося втримати найскладніший плацдарм.
"Про те, як це давалося і якою ціною, будуть написані книги, але ворог втрачав не менше, а в рази більше, застосовуючи за фактом угруповання, яке можна порівняти з півтора дивізіями та двома бригадами... Застосовуючи безрезультатно. Не менший ресурс йому доведеться зосередити і за іншими напрямками, не настільки популярними в інформаційному потоці", – пояснив Коваленко.
Раніше військовий експерт Коваленко відповів, чи зможе російський ВПК компенсувати дефіцит техніки.
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