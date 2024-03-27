По Кринках оперує дуже численна група: Коваленко нагадав, якими силами ЗСУ втримали найскладніший плацдарм

Про те, як це давалося і якою ціною, будуть написані книги, зазначив експерт.

Село Кринки в Олешківській міській громаді Херсонського району Херсонської області, яке диктатор РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито "повернули під контроль" у лютому 2024-го, як було за ЗСУ, так і залишається.

Про це у своєму дописі нагадав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За інформацією Коваленка, на даний час "по Кринках оперує дуже численна група формувань" росіян, а саме:

підрозділи 104-ї десантно-штурмової дивізії – 2 десантно-штурмова дивізія (РФ)

підрозділи 70-й мотострілецького полку (МСП) – 2 МСП та 2 танкові батальйони (знатно поріділі) 17-го ТП та 2 дивізіони 81-го САП;

підрозділи 810-й ОБр МП;

144-а окрема мотострілецька бригада (РФ)

"Незважаючи на чисельну перевагу, РІВ не можуть видавити нечисленні підрозділи з Кринок вже понад півроку", – додав Коваленко.

Він також нагадав, що Силам оборони найважчим чином, титанічними зусиллями вдалося втримати найскладніший плацдарм.

"Про те, як це давалося і якою ціною, будуть написані книги, але ворог втрачав не менше, а в рази більше, застосовуючи за фактом угруповання, яке можна порівняти з півтора дивізіями та двома бригадами... Застосовуючи безрезультатно. Не менший ресурс йому доведеться зосередити і за іншими напрямками, не настільки популярними в інформаційному потоці", – пояснив Коваленко.

Раніше військовий експерт Коваленко відповів, чи зможе російський ВПК компенсувати дефіцит техніки.

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