По Кривому Розі російські окупанти завдали удару дронами-камікадзе

Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста.

У ніч проти 2 жовтня російська армія з використанням дронів-камікадзе завдала удару по місту Кривий Ріг.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста", - написав він.

Наразі триває ліквідація наслідків удару.

Нагадаємо, раніше російські окупанти з "Ураганів" обстріляли" підприємство на території Криворізького району. В результаті поранень зазнали працівники підприємства.

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