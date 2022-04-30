"По максимуму подавити противника": ССО вперше розповіли подробиці боїв за аеропорт у Гостомелі

Бійці Сил спеціальних операцій України описали деталі боїв за аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області першого дня повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого. Злагодженими діями різні підрозділи змогли затримати висадку російського десанту і завдати окупантам перших втрат.

За словами одного з бійців ССО, вранці 24 лютого їхній підрозділ попрямував до заданої точки для відбиття висадки російського десанту. Вже на місці спецназ розподілив позиції та ролі.

Про це повідомили в командуванні Сил спецоперацій ЗСУ.

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"Була інформація, що мав прилетіти Іл, який буде висаджувати десант. І наше завдання полягало в тому, що ми мали не дати сісти літаку. Або якщо він сяде, то прийняти контакт і по максимуму подавити противника, вигравши час для інших підрозділів", – розповів боєць.

Разом з ССО у Гостомелі працювала Нацгвардія, яка зайняла оборону на самій злітній смузі, та інші спецпідрозділи. У спецназу був ПЗРК "Ігла" та кілька ракет, щоб на дистанції збити російський військово-транспортний літак.

"Все було так, як ми і планували. Жодних обтяжливих проблем не було, крім того, що за інформацією, повинен був бути Іл, але прилетів не Іл, а дуже багато (російських – ред.) вертольотів. До цього ми не були готові, але все одно по максимуму виконали завдання", – розповів спецназівець.

Коли вдалося збити перший російський вертоліт, у бій вступили російські диверсанти зі стрілецькою зброєю. Проте українські військові придушили їх та змусили відступити. Згодом інша група українських спецназівцівзбила другий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", змусивши авіацію окупантів змінити тактику і викидати так звані "обманки".

"Нашими силами були збиті три вертольоти – це два Ка-52 і один Мі-8", – зазначив боєць.

Підрозділи Нацгвардії з мінометів "розібрали" злітну смугу, адже розуміли, що за російськими вертольотами може піти літак. Інші підрозділи допомагали стримати атаки російських ДРГ в цьому районі і придушити десант, який вже почав висадку.

"Той десант, який ми бачили, висаджувався посеред поля. Інші вертольоти не підтримали, кружляючи навколо аеропорту, намагаючись когось там знайти. Фактично, було коло, по якому вони літали, і все, що було за колом, вони контролювали, а всередині – не піддавалося їхньому контролю, чим ми і скористалися", – розповів боєць ССО.

Перший контакт з російськими окупантами стався після того, як українські сили збили перший вертоліт Ка-52, чим розкрили свої позиції. Війська РФ перебували відносно недалеко і відкрили вогонь з кулемета. Тож українські бійці швидко відступили, щоб перегрупуватися і поповнити боєкомплект. Після оборони об'єкта ключове завдання було виконано.

"Я думаю, це їх дуже сильно деморалізувало, тому що вони не були готові до того, що їм буде чинитися такий сильний спротив. Вони планували просто висадитися і зайняти позиції, окопатися або рухатися далі", – розповів спецназівець.

Він також висловив думку, що високий бойовий дух допомагає українським військовим уникати значних втрат.

"Мотивація в бою - набити побільше русні" - оператор ССО-учасник оборони гостомельського аеропорту До вашої уваги - ексклюзивне інтерв'ю, в якому подробиці бою за гостомельський аеропорт розповідає воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наша група була задіяна до відбиття ворожої повітряної атаки з кількома іншими підрозділами. Воїни ССО України нищили російські повітряні судна, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися і водночас відбивали атаки ДРГ, що намагалися подавити спротив оборонців летовища. Більше подробиць - у відео, яке ми рекомендуємо до перегляду. Опубліковано Командування Сил спеціальних операцій ЗС України Пʼятниця, 29 квітня 2022 р.

Нагадаємо, 2 квітня в Міноборони України повідомили, що Гостомель та вся Київська область була повністю звільнена від російських військ.

На Київщині запрацювала ще одна тимчасова переправа (жестовою мовою)

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