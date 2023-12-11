"По нас вистріляли 12 млн": Дикий розповів, скільки мільйонів снарядів має РФ

У Росії на складах зараз є до 4 млн снарядів.

Такі дані навів політичний та військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти у батальйоні "Айдар" Євген Дикий в ефірі телемарафону.

"Там 4 млн снарядів на складах, 1,1 млн випускає їхній оборонпром за рік. Здавалося б, страшні цифри. Але станом на серпень цього року вони вистріляли по нас 12 млн. Виявляється, що якщо воювати як вони, то їхній запас на півроку, навіть не на рік", - сказав він.

Нагадаємо, Дикий озвучив втрати техніки РФ на війні. За його словами, українські військові знищують 100-150 російських танків за різні місяці.

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