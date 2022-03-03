"У новинах, Таню, ху**ю показують": СБУ опублікувало відео, як російські окупанти розповідають родичам, що відбувається в Україні

"У новинах, Таню, ху**ю показують": СБУ опублікувало відео, як російські окупанти розповідають родичам, що відбувається в Україні

Один із них зізнався, що РФ не мала жодної тактики. За його словами, вони тут виживають.

Російські окупанти здаються у полон і миттєво усвідомлюють, що з ними відбувається. Кремлівська пропаганда настільки затьмарила розум родичів солдатів, що ті до останнього не вірять у те, що по дитячих садках та лікарнях стріляє Путін.

Відео допиту окупантів опублікували у пресслужбі СБУ.

На відео є кілька окупантів, які по черзі розповідають своїм родичам про те, де вони зараз перебувають та що з ними відбувається.

“Ми мали спільні навчання з Білоруссю. Нас обдурили. Ці навчання нібито закінчилися і наш дірявий уряд надіслав нас до України. Ми незаконно перетнули кордон. Я зараз перебуваю у полоні, в Україні. Мені потрібно донести інформацію, що тут РФ довбає мирних жителів. Триває захоплення України. А вони війни не хочуть. Ніхто не хоче, окрім Росії”, — розповідав один із окупантів своїй родичці.

Цікаво, що жінка, яка вислуховувала солдата, реагувала на його слова дуже спокійно. Для неї не було шоком те, що її близький потрапив у полон.

Ще один окупант розповів телефоном, що його поранено і що він перебуває в полоні в Україні.

“Винні не українці, як нам кажуть. Наші вторглися. Тут розбомбили школи, дитячі садки, лікарні. І це все роблять наші. Петровича немає в живих. У нас від роти залишилося чоловік 20. Вовку я не бачив уже три дні. Українці — добрі хлопці, я чесно говорю. Путін ракету запустив — все, немає пологового будинку, лікарні”, — додавав окупант.

Водночас жінка у відповідь на слова полоненого каже, що у російських новинах стверджують протилежне — нібито це Україна стріляє по своїх же критичних об'єктах.

“У новинах, Таню, ху**ю показують. Все, не плач. Це відео потрібно показати скрізь. В Інтернеті, на роботі. Їхати до комітету солдатських матерів. Зі мною тут у полоні Серьога Корунов — передай його дружині”, — наголосив військовий злочинець.

Третій окупант, з яким СБУ проводила допит, зізнався, що РФ не мала жодної тактики. За його словами, вони тут виживають.

“Наше командування керувати не може. Харчування погане, забезпечення погане. Так що пацани, які залишилися в РФ, пишіть рапорти і не їдьте сюди. В Україні мирний народ, я бачив, як вони живуть — вони стоять один за одного”, — підсумував черговий окупант.