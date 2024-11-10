По російських системах ППО біля Маріуполя завдали удару: які наслідки (фото)

Минулої ночі поблизу тимчасово окупованого міста Маріуполя Донецької області пролунали вибухи, після чого було зафіксовано пожежу в районі аеропорту.

Про це повідомив вранці 10 листопада у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, удару було завдано по місцю базування розрахунків ППО на лінії “аеропорт Маріуполя - с. Бердянське”.

Місце базування ППО окупантів біля Маріуполя / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

“Попередньо уражено один з розрахунків ППО. На ранок дані в стані уточнення “на землі” - деталі згодом”, - написав він.

Нагадаємо, напередодні, 9 листопада, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині пролунав вибух.

Який вигляд має зруйнований росіянами Маріуполь

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