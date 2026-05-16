"Мадяр" публічно звернувся до Лукашенка і пригрозив відплатою

Роберт Бровді / © МАДЯР

Реклама

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт («Мадяр») Бровді заявив, що оскільки Білорусь фактично бере участь у війні проти РФ проти України, то й діяти його бійці будуть відповідно.

Про це він написав у Telegram.

Звертаючись до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, Бровді підкреслив: «Ми фіксуємо проліт кожного „Шахеда“, що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України».

Реклама

З його слів, політик може скільки завгодно продовжувати «брехати своєму народу» про «нейтралітет» Мінська, але, мовляв, «твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців».

«Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса», — додав командувач СБС ЗСУ.

Ймовірний наступ Білорусі — останні новини

Президент Володимир Зеленський раніше прокоментував загрозу ймовірного нового наступу з території Білорусі.

Під час спілкування з журналістами він сказав, що Росія має багато «хворих і фантастичних ідей, і не хочеться, щоб туди втягнули Білорусь».

Реклама

«Стосовно загрози наступу з Білорусі — дивіться, у руських дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб їх перетворили у страшну реальність», — сказав президент.

Ексміністр Дмитро Кулеба назвав п’ять ключових чинників, які свідчать про підготовку Білорусі до військової ескалації.

Напередодні керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що йому з російським диктатором Путіним доведеться відбивати напад з боку Польщі, країн Балтії та України.

Реклама

«Це не означає, що ми завтра ж, якщо там розпочнеться якесь протистояння, завдамо удару ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде вчинено агресію проти нас. У нас достатньо іншої зброї, щоб цьому протистояти. Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є», — запевнив він.

Новини партнерів