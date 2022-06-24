"По шматочках збирають": медики в Дніпрі дивом рятують військовим життя і зберігають кінцівки

"По шматочках збирають": медики в Дніпрі дивом рятують військовим життя і зберігають кінцівки

У військових до мінно-вибухових поранень дедалі частіше додаються ще й опікові.

Медики, що вже вісім років рятують поранених захисників, розповідають: останні місяці - найтяжчі. Проте, запевняють, роблять усе можливе, аби українські воїни змогли одужати, йдеться в ТСН.

Віртуозно і з усмішкою Артем вправляється на візку, ще й жартує. «Позивний тепер в мене – «Копчений», - сміється боєць.

Він потрапив під жорсткий ракетний обстріл. Як вижив, досі не збагне.«Я в шоці, що вижити просто. Бо вибух, пил. Очі закриваю, лечу. Вже розумію, що я не біжу. Лечу, прощаюся з життям», - розповідає він.

Осколки в тілі, та ще й опіки - 22-річний Артем пережив вже кілька операцій та пересадку шкіри. «Я не знаю, де такі лікарі беруться, але мене, пацанів просто з того світу по шматочках збирають», - розповідає Артем

Він сам пішов до війська одразу по закінченню вишу. Мати каже, її єдиний син навіть не вагався.

Медики роблять надзусилля, аби рятувати українських захисників. Окрім мінно-вибухових поранень дедалі частіше долаються опіки, кажуть медики. «Наші хірурги беруть повноцінний клапоть зі шкірою, підшкірною клітковиною, іноді навіть м’язами. І закривають ділянки. Таким чином ми рятуємо кінцівки, що мають бути ампутовані. Ми рятуємо і поранені виходять своїми ногами від нас», - розказують медики.

Віталій вже іде на поправку. Він з побратимами потрапив під мінометний обстріл біля Авдіївки. Разом із ним п’ятеро дістали тяжкі поранення. «Ми в маленькому окопі були вдвох. Я ліг на правий бік. Він ліг на ліву. Я відбувся легким переляком зі своїми пораненнями. Хлопця перетворили просто на друшлак. Він накрив мене собою, грубо кажучи», - розповідає боєць.

Він вже чекає, коли лікарі дозволять вийти з лікарні. Якщо й не воїном, то хоча б волонтером, але обов’язково повернеться до своїх.

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