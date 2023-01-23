По суті, це ті ж самі "Іскандери": у ГУР уточнили, звідки РФ випустила по Києву ракету С-400

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів про нову тактику ворога щодо завдавання ракетних ударів по Україні та уточнив, звідки по Києву запустили С-400.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

Так, Скібіцький уточнив, що столицю обстріляли не з Білорусі, а з території РФ.

"Пуски здійснювали з території Російської Федерації, це перше. А по-друге, дефіцит високоточних крилатих ракет, таких як "Калібр", Х-101 та Х-555 змусив Російську Федерацію використовувати для обстрілів зенітні ракети. Вони пройшли модернізацію, ми розуміємо, яку саме. Не виключається, що в подальшому туди буде поставлено іншу бойову частину", - пояснив він.

Більше того заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони додав, що таких ракет у ворога налічується до 7 тисяч.

"У них таких ракет, ще з часів Радянського Союзу, по нашим підрахункам від 6 до 7 тисяч. Цим ракетам уже 30-35-40 років. Тобто йде утилізація і, одночасно, покривається дефіцит по високоточній зброї. Модернізація дозволяє застосовувати їх як мінімум на дальність 250 кілометрів. Це, по суті, ті ж самі "Іскандери", або інші далекобійні види озброєння", - зазначив Скібіцький.

Обстріли України зенітними ракетами

Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки РФ по Україні 14 січня ворог вперше використав ракети до комплексу С-400, щоб завдати удару по Києву.

Раніше РФ вже таким чином використовувала ракети до комплексу С-300. Ними РФ, зокрема, обстрілювала Донецьку, Луганську, Чернігівську, Харківську, Миколаївську області.

Водночас, як наголошують експерти українські системи ППО, зокрема і радянського зразка не можуть збивати ракети такого типу. Однак С-400 та С-300 може збивати сучасна зенітно ракетна система Patriot, три установки якої західні партнери пообіцяли надати Україні.

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