По ТЦ в Кременчуці випустили ракети з бомбардувальників - Командування повітряних сил

По ТЦ в Кременчуці випустили ракети з бомбардувальників - Командування повітряних сил

Російські військові злочинці випустили ракети по ТЦ в Кременчуці з бомбардувальників Ту-22 МЗ.

Стріляли окупанти ракетами X-22.

Про це повідомили в Командуванні повітряних сил ЗСУ.

“У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області”, - пояснили в Командуванні.

Зазначимо, що літаки Ту-22 МЗ - є стратегічними далекобійними бомбардувальниками. Стріляли окупанти радянськими надзвуковими ракетами Х-22 великої дальності.

Нагадаємо, що ракетный удар по ТЦ окупанти завдали у той час, коли там перебували сотні людей.

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