"По телевизору не покажут, не скажут правду никогда. Мы проигрываем": СБУ перехопили розмову окупанта

Росіяни не можуть змиритися, що Збройні сили України тотально знищує їхні війська під Харковом.

Реальність на лінії зіткнення контрастує з "переможними" картинками армії окупантів РФ, які їм показують по телевізору засоби масової пропаганди.

Про це свідчить телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.

Силовики перехопили розмову російського солдата з родичами у Підмосков’ї. За його словами, у телевізорі картинка красива, але вона далека від реальності.

"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем...", - розповідає окупант.

За його словами, у їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90. Крім того, рівень підготовки російських танкістів та артилеристів дуже низький. "По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут", - скаржиться росіянин.

Арилерію РФ він також не возвеличує: "Настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи".

Як повідомлялося, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

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