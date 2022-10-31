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"По телевізору все добре": окупант розповів про втрати армії РФ та як його посилають "на**й"

Дата публікації
Перегляди
1854
Час на прочитання
2 хв
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"По телевізору все добре": окупант розповів про втрати армії РФ та як його посилають "на**й"

Росіянин бідкається на відсутність допомоги.

Російський окупант, який воює проти України, у розмові з жінкою бідкається на втрати російської армії та розповідає про відсутність підтримки. 

Про це йдеться у розмові окупантів з дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України. 

Російський окупант розповідає дружині про велику кількість загиблих серед росіян. Він нарікає, що після поранення керівництва, окупантів залишили на позиції. Тепер вони нарікають на проблеми зі здоров'ям. 

Також росіянин каже, що до штабу йому потрібно йти 4,5 кілометрів, проте там їм нічим не допоможуть, а лише пошлють "на*уй". 

На це жінка йому відповідає, що в окупаційної армії "лише по телевізору все добре". Окупант розповідає, що їм нікуди не вдалось просунутись. Навпаки, їх розбили та ліквідували 12 загарбників і понад 40 поранили. Після цього їх ротний втік. 

Перехоплені розмови окупантів

Українська розвідка та СБУ регулярно публікує перехоплення розмов російських окупантів разом зі своїми рідними. 

В одній із розмов військовий РФ розповів другу про відхід з Миколаївського напрямку та вірогідну передислокацію до Білорусі. Із розмови чути, що військовий РФ перебуває в абсолютному розпачі.

Також опублікували розмову, в якій військовослужбовець Росії на Херсонському напрямку в розмові з сестрою розповів про те, що готується здавати позиції перед наступом ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1854
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