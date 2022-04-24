"По тобі прилітає, а ти все одно стоїш": Арестович - про безглуздий російський спосіб воювати

"По тобі прилітає, а ти все одно стоїш": Арестович - про безглуздий російський спосіб воювати

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що помилка армії РФ у веденні бойових дій полягає в тому, що російська система - надзвичайно централізована.

Арестович пояснив, що у російській армії відсутня ініціативність менших за званням військових. Солдати РФ виконують лише завдання начальства зі штабу у Москві, якими б вони не були безглуздими.

Про це радник очільника ОП розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

"Російська система надзвичайно централізована. Вони виконують завдання, лише коли є залізна воля старшого командира. Вони кидалися величезною безглуздою масою, це було так видовищно. Накриття нашою артилерією – бах, дими, вибухи. Дивишся, вони приїжджають на це місце через шість годин: нова колона — і рівно туди ж. Наші артилеристи знову відстрілялися, другу колону спалили. І так по п'ять-шість разів на місяць.

Що таке російський спосіб воювати? Ти виїжджаєш на перехрестя, там стоїть 60-90 одиниць техніки, що згоріла, трупи валяються або розірвані шматки — а ти все одно виїжджаєш і стоїш там. По тобі прилітає, а ти все одно стоїш. Тому що начальство зі штабу в Москві сказало на це перехрестя йти, і вони туди тупо виїжджають раз за разом. Вони дуже перецентралізовані", - зазначив Арестович.

За його словами, армія Росії розпочала війну правильно, але вона була розрахована на той тип бойових дій, де противник протягом декількох днів здається.

"Багато хто говорить, що вони неправильно розпочали війну. Вони правильно розпочали. Просто ця війна була розрахована на тип бойових дій, де ми за три дні здаємось і піднімаємо лапки. А ми не підняли. А далі все", - сказав радник ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, скільки насправді "кадирівців" в Україні, де та як вони воюють.

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