По трупах своїх солдатів РФ жене у наступ нові частини: Зеленський розповів про небачені втрати окупантів

По трупах своїх солдатів РФ жене у наступ нові частини: Зеленський розповів про небачені втрати окупантів

Президент повідомив, що окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%.

ЗСУ продовжують стримувати ворога на всіх основних напрямках. Українські захисники завдають російським військам небачених втрат.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 20 березня.

За його словами, окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%.

Зеленський розповів, що у місцях особливо жорстоких боїв передній край української оборони завалений трупами російських солдатів, які ніхто не забирає. Навпаки — по них женуть у наступ нові частини.

Президент визнав, що Росія має "бездонний людський ресурс і досить багато техніки, ракет і авіабомб".

"Але хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що перестали помічати ваші втрати? Невже вам більше нічого не означають слова "син", "матір", "батько"? Вже понад 14 тисяч убитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів. Це 14 тисяч батьків. Це дружини, це діти, родичі та друзі. І ви цього не помічаєте? Адже жертв буде тільки більше. Поки що триває ця війна. Ваша війна проти нас, Росії проти України. На нашій землі", — вкотре звернувся Зеленський до росіян.