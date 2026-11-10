Дрони вдарили по важливому для авіації Путіна заводу: у РФ вибухи та пожежа

МЧС Росії (ілюстративне фото) / © ГУ МНС Росії

Реклама

У ніч проти 10 листопада в Новгородській області Росії пролунала серія вибухів. Під атакою опинився 123-й авіаційний ремонтний завод у Старій Руссі, який обслуговує військові літаки РФ. У районі підприємства помітили пожежні машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали та російські Telegram-пабліки.

Реклама

Місцеві жителі розповіли про кілька потужних вибухів, які пролунали вночі. За попередньою інформацією, ціллю безпілотників міг стати авіаремонтний завод.

Реклама

«Під атакою АРЗ. Повідомляють про пожежу та рух пожежних машин у район авіаремонтного заводу», — йдеться в повідомленнях пабліків.

Ще ввечері 9 листопада в Новгородській області оголосили небезпеку через загрозу безпілотників. Місцева влада також попередила про можливі перебої з мобільним інтернетом.

Чим важливий атакований авіазавод для Росії

123-й авіаційний ремонтний завод у Старій Руссі займається ремонтом та технічним обслуговуванням російської військово-транспортної авіації.

Зокрема, підприємство працює з літаками Іл-76, Іл-78, Л-410 та авіаційними двигунами. Тому його робота має значення для підтримання справності військового авіапарку Росії.

Реклама

Це вже не перше повідомлення про удар по підприємству. 17 березня завод також зазнав атаки. Тоді, за попередніми даними, було уражено ангар для обслуговування Іл-76 та Л-410, а також літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Втрати російської авіації: що відомо про інші інциденти

Нагадаємо, 29 жовтня на російському військовому аеродромі «Ахтубінськ» повністю згорів винищувач п'ятого покоління Су-57. За повідомленням українських військових, пожежа виникла через нештатну ситуацію під час запуску двигунів.

Як зазначають військові, це вже четвертий Су-57, який Росія втратила від початку 2026 року. Навесні два такі літаки були уражені на аеродромі «Шагол», а ще один винищувач у липні нібито збили російські сили внаслідок дружнього вогню.

Крім того, 29 жовтня Військово-морські сили ЗСУ завдали ракетного удару комплексом «Нептун» по аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області РФ. За повідомленням української сторони, було знищено два винищувачі Су-34, які росіяни використовували для ударів керованими авіабомбами по Україні.

Реклама

Раніше, в ніч проти 24 жовтня, українські військові також повідомляли про ураження літака на аеродромі «Єйськ» та удари по підприємствах у Росії. Зокрема, після атаки на хімічному заводі «Тольяттікаучук» спалахнула масштабна пожежа.

Новини партнерів

Новини партнерів