По ворогу - його ж зброєю: ЗСУ отримали партію російських снарядів (фото)

Арсенал зброї окупанти залишили в Харківській області під час відступу.
У Харківській області днями саперна група виявила склад боєприпасів, які залишили окупанти.
Про це передає Державна спеціальну службу транспорту.
В одному з деокупованих населених пунктів сапери виявили цілий арсенал ворожої зброї. Склад боєприпасів російські окупанти залишили під час відступу.
Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів – артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу.
Після проведеного сортування снаряди, придатні до використання, передали військовослужбовцям ЗСУ. Пошкоджені боєприпаси були знешкоджені.
Нагадаємо, що на початку червня російські добровольці затрофеїли ворожий БТР на Бєлгородщині (відео).
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