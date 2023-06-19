По ворогу - його ж зброєю: ЗСУ отримали партію російських снарядів (фото)

Арсенал зброї окупанти залишили в Харківській області під час відступу.

У Харківській області днями саперна група виявила склад боєприпасів, які залишили окупанти.

Про це передає Державна спеціальну службу транспорту.

В одному з деокупованих населених пунктів сапери виявили цілий арсенал ворожої зброї. Склад боєприпасів російські окупанти залишили під час відступу.

Понад півтисячі вибухонебезпечних предметів – артилерійських снарядів 152-мм, гарматних снарядів 100-мм, танкових снарядів 125-мм, 120-мм мінометних мін ворог залишив в приміщенні котельні освітнього закладу.

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Після проведеного сортування снаряди, придатні до використання, передали військовослужбовцям ЗСУ. Пошкоджені боєприпаси були знешкоджені.

Фото: Державна спеціальна служба транспорту

Нагадаємо, що на початку червня російські добровольці затрофеїли ворожий БТР на Бєлгородщині (відео).

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