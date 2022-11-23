По всій країні застосовані аварійні відключення: Шмигаль про наслідки ракетної атаки

Прем'єр-міністр розповів про аварійні відключення та відновлення енергосистеми.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у всіх областях України застосовані екстрені відключення електроенергії внаслідок чергової масованої ракетної атаки по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це він написав у Telegram.

"Держава-терористка Росія вчергове продемонструвала світові свою сутність. Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. По всій країні застосовані аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок, аби уникнути аварій та розбалансування системи. Ремонтні бригади вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру", - наголосив Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, в Уряді було проведено оперативну нараду з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном за участі голів Міненерго та "Укренерго".

"Визначили пріоритетність для постачання в Україну енергетичного обладнання від партнерів, зокрема для ремонту пошкодженої інфраструктури та забезпечення "Пунктів незламності". Дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тісну координацію з МЗС та митницею. Енергетичне обладнання має надходити в Україну швидко та безперебійно", - резюмував Шмигаль.

Масована ракетна атака Росії 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія здійснила чергову ракетну атаку по містах України, атакуючи критичні об'єкти інфраструктури.

Внаслідок "прильотів" повністю, або частково відсутнє електропостачання у Києві, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській, Львівській, Черкаській області та на Прикарпатті. У деяких містах містах також відсутнє водопостачання.

Читайте також: