Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

По всій країні застосовані аварійні відключення: Шмигаль про наслідки ракетної атаки

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
3920
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
По всій країні застосовані аварійні відключення: Шмигаль про наслідки ракетної атаки

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр розповів про аварійні відключення та відновлення енергосистеми.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у всіх областях України застосовані екстрені відключення електроенергії внаслідок чергової масованої ракетної атаки по об'єктах критичної інфраструктури.    

Про це він написав у Telegram.

"Держава-терористка Росія вчергове продемонструвала світові свою сутність. Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. По всій країні застосовані аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок, аби уникнути аварій та розбалансування системи. Ремонтні бригади вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру", - наголосив Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, в Уряді було проведено оперативну нараду з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном за участі голів Міненерго та "Укренерго". 

"Визначили пріоритетність для постачання в Україну енергетичного обладнання від партнерів, зокрема для ремонту пошкодженої інфраструктури та забезпечення "Пунктів незламності". Дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тісну координацію з МЗС та митницею. Енергетичне обладнання має надходити в Україну швидко та безперебійно", - резюмував Шмигаль.

Масована ракетна атака Росії 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія здійснила чергову ракетну атаку по містах України, атакуючи критичні об'єкти інфраструктури.

Внаслідок "прильотів" повністю, або частково відсутнє електропостачання у Києві, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській, Львівській, Черкаській області та на Прикарпатті. У деяких містах містах також відсутнє водопостачання.

Читайте також:

Блекаут-меню, свічки й музика з портативної колонки: як працюють кафе без світла

Блекаут-меню, свічки й музика з портативної колонки: як працюють кафе без світла

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3920
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація