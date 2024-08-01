По всій лінії наступу йдуть жорсткі бої: Сирський відповів, чи є просування ворога на фронті

Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби.

По всіх напрямках наступу російської армії тривають бойові дії різної інтенсивності. Позиції переходять "із рук в руки" кілька разів на добу. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який протягом трьох діб працював на Східному фронті, в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках.

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"Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ. На Куп'янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції. Складна ситуація на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має", - зазначив головком.

Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью Йорка, Південного, Залізного.

На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати.

"Основні завдання моєї роботи у бригадах полягають у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, вирішенні проблемних питаннь забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА, засобами РЕБ та наданні допомоги командирам в організації бойових дій", - підкреслив Сирський.

Нагадаємо, окупанти мають суттєву перевагу у РЕБ та безпілотниках. У ЗСУ розповіли про ситуацію у гарячих точках.

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