Антивоєнні настрої в російському суспільстві тихі, але помітні. У містах країни-агресорки з'являються плакати з закликами допомагати ГУР.

Невдоволення росіян путінським режимом та його авантюрою в Україні зростає, про що свідчить активне поширення в багатьох містах країни-агресора листівок із закликами надсилати інформацію до української військової розвідки.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

"Місцеві жителі багатьох російських міст активно поширюють заклики надсилати інформацію до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про "Головний бот розвідки" вже дізналися на вулицях москви, петербурга, єкатеринбурга, таганрога, нижневартовська, архангельська, твері та містах нижньогородської області", - повідомили в ГУР.

По всій Росії з'явилися плакати з закликами доєднуватись до ГУР / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

По всій Росії з'явилися плакати з закликами доєднуватись до ГУР / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

По всій Росії з'явилися плакати з закликами доєднуватись до ГУР / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, раніше російські окупаційні сили ФСБ РФ влаштували масштабний обшук на трасі Сімферополь-Ялта в анексованому Криму. Основною метою операції був пошук українських партизанів "АТЕШ". Вони під час цього дійства якраз проїжджали повз.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.