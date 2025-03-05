По всій території Росії лунає повітряна тривога: у чому причина (відео)

У російських регіонах лунає повітряна тривога. МНС проводить перевірку системи оповіщення по всій країні.

Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали.

По всій території Росії лунає повітряна тривога

Сирени почули, зокрема, мешканці Далекого Сходу, Уралу та Санкт-Петербурга. Втім на Бєлгородщині систему перевірятимуть окремо, адже в регіоні сирени лунають через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 4 березня, повітряна тривога була оголошена в Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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