По всій території Росії лунає повітряна тривога: у чому причина (відео)

Жителям РФ дещо "тривожно".
У російських регіонах лунає повітряна тривога. МНС проводить перевірку системи оповіщення по всій країні.
Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали.
Сирени почули, зокрема, мешканці Далекого Сходу, Уралу та Санкт-Петербурга. Втім на Бєлгородщині систему перевірятимуть окремо, адже в регіоні сирени лунають через ракетну небезпеку.
Нагадаємо, ввечері вівторка, 4 березня, повітряна тривога була оголошена в Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Читайте також: